Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kentin yeni cazibe merkezi olacak Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı’ndaki çalışmalarda önemli mesafe kat etti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kentin yeni cazibe merkezi olacak Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı’ndaki çalışmalarda önemli mesafe kat etti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yıllardır atıl vaziyette olan Gölkay Park’a yeniden hayat veriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde devam eden Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesi çerçevesinde konstrüktif imalatların sonuna gelinirken inşaat işleri çerçevesindeki ince imalatlara geçildi. Teras bölgelerinin yalıtım altı eğim betonları atılırken tüm merdiven ve terasların korkuluklarının ankraj imalatlarına devam ediliyor. Gölkay Park’ın yeni görünümüne kavuşması için çalışmalar sürüyor.