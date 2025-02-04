Burdur’un Gölhisar ilçesindeki Hacı Salih Özkan Kız Kur’an-ı Kerim Kursu öğrencileri, düzenlenen törenle hafızlık payelerini aldı.

Gölhisar İlçe Müftülüğü ile Hacı Salih Özkan Kız Kur’an Kursu’nun organize ettiği programda, 11 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi. Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Gölhisar İlçe Müftü Vekili, Çavdır İlçe Müftüsü Musa Hancıoğlu, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, ilk olarak Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından Gölhisar İlçe Müftü Vekili ve Çavdır İlçe Müftüsü Musa Hancıoğlu kısa bir selamlama konuşması yaptı. Protokol konuşmalarının ardından Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, hafızlık ve imanlı gençlik konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Programın sonunda 11 hafıza hediyeleri takdim edilirken, yapılan dua ile icazet merasimi sona erdi.