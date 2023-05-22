Burdur’un Gölhisar ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Gölhisar şehir stadyumunda düzenlenen programda deprem bölgesinde hayatını kaybeden öğrenciler unutulmadı.

Gölhisar Fen Lisesi 11/B Sınıfı öğrencilerinden Deniz Gürel’in duyarlılığı ile yine aynı okulun Kimya Öğretmeni Serpil Özeren’in koordinesinde öğrenciler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına kollarına bağladıkları siyah kurdele ile katıldılar.

11/B Sınıfı öğrencilerinden Deniz Gürel; “Depremde hayatını kaybeden ve bu bayramı kutlayamayan genç arkadaşlarımın anısına böyle bir etkinlik düşümdüm. Konuyu Serpil Özeren öğretmenimize ilettiğim de ise o da bana ve arkadaşlarıma destek oldu. Depremde hayatını kaybeden genç arkadaşlarımız için Gölhisar Fen Lisesi 11/ B Öğrencileri olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına kollarımızdaki siyah kurdele ile katıldık. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet dilerken geride kalanlarına sabırlar diliyoruz.” Şeklinde duygularını belirtti.