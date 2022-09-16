Gölhisar Devlet Hastanesinde GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Ünitesi hizmete girdi. GETAT Ünitesi böylece Burdur da kamuya ait bir hastanede ilk ünite olarak hizmete girmiş oldu. Gölhisar Devlet Hastane hekimi Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.Hilal Özkan tarafından “Kupa” ve “Proloterapi”, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Saniye Cengiz tarafından da “Akupunktur” uygulaması yapılmaya başlandı.

Gölhisar Devlet Hastanesinde GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Ünitesi hizmete girdi. GETAT Ünitesi böylece Burdur da kamuya ait bir hastanede ilk ünite olarak hizmete girmiş oldu. Gölhisar Devlet Hastane hekimi Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.Hilal Özkan tarafından “Kupa” ve “Proloterapi”, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Saniye Cengiz tarafından da “Akupunktur” uygulaması yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Sırrı Şenbayram yeni ünite yerinde bilgi alıp uygulama yapılan hastalar ile sohbet etti.

Sağlık müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Gölhisar Devlet Hastanesinde uzman doktorlar eliyle hizmet vermeye başlayan GETAT Ünitesi sayesinde, bilgisiz ve yetkisiz kişilerce hijyenik olmayan kötü ortam ve şartlarda yapılan kupa uygulamalarının son bulmasının amaçlandığı ve hizmetin ücretsiz olarak verileceği bildirildi.