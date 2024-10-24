Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, golfçü dirseği hakkında bilgi verdi.

Golfçü dirseğinin, dirseğin iç tarafındaki kemik çıkıntıda ağrı ve hassasiyetle karakterize bir hastalık olduğunu söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, "Golfçülerde çok sık görüldüğünden bu isim verilmiştir fakat sürekli yazı yazanlarda ve marangozlarda ve diğer meslek gruplarında da rastlanabilmektedir, ‘sporculara özgü bir hastalık değildir" dedi.

Golfçü dirseği nasıl oluşur?

El bileğinin bükülmesi işlevinden sorumlu olan kol kaslarının kirişleri medial epikondile yapışması ve bu kasların aşırı kullanımına bağlı olarak golfçü dirseği oluşabileceğini aktaran Dr. Barutçu, hastalık sonucunda da tendonlarda yangı ve küçük yırtıklar oluşabileceğini ifade etti. Dr. Barutçu, "Dirsek ağrısı dirseğin iç tarafındadır, önkolun iç kenarına doğru yayılabilir ve eli yumruk yapınca ağrıda artış görülür" şeklinde konuştu.

Golfçü dirseğinin tedavisi nasıl olur?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, golfçü dirseği (medial epikondilit) tedavisinde fizik tedavinin oldukça etkili olduğunu belirterek kullandıkları tedavi yöntemlerini şöyle aktardı:

"Kronik vakalarda şok dalgası tedavisini (ESWT) uyguluyoruz. Bunun yanı sıra soğuk (kriyoterapi) veya ısı tedavisi, yüksek yoğunluklu lazer terapisi gibi tedavi yöntemleri de uygulanıyor ve başarılı sonuçlar elde ediyoruz."