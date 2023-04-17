Golf Dondurma’nın en beğenilen dondurma markası ‘Golf Maraşım’ın üretildiği Kahramanmaraş tesisleri 6 Mart tarihi itibariyle yeniden üretime geçti. Depremden sonra hem çalışanlarının hem de bölge halkının hizmetine açılan fabrikada 173 kişiye doğrudan, yüzlerce üreticiye de dolaylı olarak iş imkanı sağlanıyor.

Üst üste yaşanan depremlerle sarsılan Türkiye, deprem bölgesindeki üretim bantlarının yeniden çalışması ile yaralarını sarmaya başladı. Türkiye’nin en sevilen dondurma markalarından Golf Maraşım’ın üretim merkezi Golf Dondurma Kahramanmaraş fabrikası da yeniden üretime başladı. 2014 yılından bu yana Kahramanmaraş bölgesinden temin ettiği keçi sütü ve çevre bölgelerden temin edilen sahleple Golf Maraşım’ın üretildiği tesis, 173 kişiye doğrudan, yüzlerce üreticiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

Deprem sonrası, başta çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması olmak üzere hızlı bir planlama yaparak fabrikayı üretime açtıklarını kaydeden Golf Dondurma Kahramanmaraş Fabrika Müdürü Emin Yıldırım, “Fabrikada ciddi bir hasar oluşmadı ama maalesef dört kıymetli çalışma arkadaşımızı kaybettik. Depremin ilk gününden itibaren kriz yönetim ekibimiz hem çalışma arkadaşlarımızın hem de bölge halkının ihtiyaçlarına yönelik hızla aksiyon aldı. AFAD ve yerel otoritelerle işbirliği içinde çadır, konteyner ve gerekli malzemelerden oluşan yardım malzemelerini hızla bölgeye yönlendirdik. Fabrikamızın enerji altyapısını onararak jeneratörler aracılığıyla elektrik sorununu çözdük. Fabrikayı ve bahçesinde kurulan çadırları çalışanlarımızın ve yakınlarının kullanımına açtık. Fabrika mutfağımız, çalışanlarımızın ve ailelerinin yeme içme ihtiyacını karşılamak için hızla çalıştı. Çalışma arkadaşlarımıza güvenli barınma imkanı sağlamak için çadırların yerini konteynerlar aldı. Yardımlar bölgeye ulaşıp bir nebze olsun normalleşme başlayınca biz de üretime kaldığımız yerden devam etme kararı aldık. Çünkü yaralarımızı gerçek anlamda ancak üreterek sarabiliriz. Fabrika çalıştıkça daha fazla insana aş ve iş sağlayacak. Bu zor günleri de ancak birlik beraberlik içinde, kenetlenerek aşacağız” şeklinde konuştu.

Duygu yüklü yeni reklam filmi, Kahramanmaraş’a saygı

Golf’ün Maraşım için çekilen son reklam filmi de, mesajı ve duygusu ile dikkat çekti. Kahramanmaraş’ın bir dağ köyünde çekilen reklam filmi, “Adımızın ‘Maraşım’ olması tesadüf değil. Biz bu şehrin havasını, suyunu, ağacını, yeşilini, mavisini, insanını, tadını, her şeyini sevdik. Aynı sevgiyle şimdi de geleceği, eskisinden çok daha güzel yeni günleri inşa etmek için üretmeye devam ediyoruz. Biz hep buradayız, biz buralıyız” mesajını veriyor.