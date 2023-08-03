Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki 39 su kaynağına son bir haftada 1 milyon 52 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımız Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen 1 milyon 52 bin adet sazan balığı yavrusu ilimiz merkez ve 11 ilçe sınırları içerisinde bulunan 39 su kaynağına balık stoklarını desteklemek amacıyla bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.