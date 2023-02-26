Denizli’de bulunan göletlerde su seviyeleri yağışın az olması nedeniyle geçtiğimiz yıllara oranla bir hayli düştü.

Denizli’de bulunan göletlerde su seviyeleri yağışın az olması nedeniyle geçtiğimiz yıllara oranla bir hayli düştü.

Kış mevsiminin az yağışlı geçmesiyle birlikte Denizli’de göletler alarm vermeye başladı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Buldan ilçesi Hasanbeyler ve Dımbazlar göletlerindeki su seviyeleri oldu. Geçtiğimiz yıllara göre bir hayli düştüğü gözlemlenen su seviyesi, durumu gözler önüne serdi. Yağışların artmaması halinde üretimde sıkıntılar olabileceğini belirten üretici Mehmet Tokkaya “Sonbahar ve kış çok kurak geçti. Beklediğimiz yağışlar olmadı. Kar yağışı da bir kez oldu. Topraklar kuru kaldığı için yağış olsa da kıymeti olmadı. Kuyularımızda da su seviyelerinde çekilmeler var. Bahar aylarında bol bol yağış bekliyoruz. Sebze ve meyve üretimi için yağışların bol olması ve göletlerin dolması bizler için çok önemli. Kuraklık devam ederse gıda üretiminde güçlük yaşanılır” dedi.