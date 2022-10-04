Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından konteynerler kurulmaya başladı.

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından konteynerler kurulmaya başladı.

Göle’de 27 Eylül tarihinde meydana gelen depremin hemen ardından vatandaşlara çadırlar dağıtılarak vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilmişti. Depremzede vatandaşlar, depremin meydana geldiğin gün itibarıyla çadırlara yerleştirilmişti.

Köylere konteynerlerde gönderildi. Köylerde kurulacak olan yaklaşık 73 adet konteyner için yerlerinin hazırlanıyor; içme suyu, kanalizasyon, elektrik şebekesi ve sıhhi tesisat bağlantıları yapılıyor. İlk konteynerler getirilerek kurulum işlemine başlandı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Balçeşme köyündeki koordinasyon merkezinde kurum müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Göle ilçesinde 27 Eylül günü saat 17.08’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Öner, Küçükaltunbulak ve Koyunlu köylerinde ilk kurulan konteynerleri inceledi. Bölge halkıyla da görüşen Vali Öner, 73 ağır hasarlı ev için 73 konteynerin kurulacağını kaydetti.

Vali Öner, Koyunlu köyünde Leyla Turan’ın konteynerini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yine deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğunu söyleyerek, "İlk konteynerimizi Koyunlu köyünde kurduk. Yakın zamanda inşallah enerji, su, benzeri hizmetleri yapıldıktan sonra vatandaşımızın istifadesine sunacağız. Hızlı bir şekilde AFAD Başkanlığının sağladığı imkanlar, ilgili kurum kuruluşların hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan iaşe, ibate (yedirip içirme, barındırma) hizmetleriyle ilgili Kızılay, AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kuru gıda yardımlarıyla vatandaşlarımızın gündelik ihtiyaçlarını gidermenin gayretindeyiz. Dün akşam itibarıyla 571 çadır kurulmuştu. Bugün 70 çadır kurulumunu tamamlayacağız. Böylelikle ilimizde kurulması gereken çadırların tamamını kurmuş olacağız" diye konuştu.