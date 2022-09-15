Doğu Anadolu Bölgesi’nde eylül ayı ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilen oranda düşüş yaşanırken, Ardahan’ın Göle ilçesinde yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde eylül ayı ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilen oranda düşüş yaşanırken, Ardahan’ın Göle ilçesinde yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Kış mevsiminde Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Göle’de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin üzerinde düşüşler yaşanan ilçede sis ve soğuk hava etkili oldu. Göle-Erzurum ve Göle-Ardahan karayollarında görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, “Kış erken gelecek galiba” yorumunda bulundu.