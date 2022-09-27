Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken jandarma ekipleri vatandaşları evlerine girmemeleri konusundan uyardı.

Erzurum’dan Ardahan’a yardım ekibi Erzurum’dan Ardahan’a yardım ekibi

Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken jandarma ekipleri vatandaşları evlerine girmemeleri konusundan uyardı.

Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Jandarma ekipleri ilçe merkezi ve köylerde anonslar yaparak artçı depremlerin devam ettiği ve vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyarıyor.