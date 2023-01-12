Aşırı soğuklar nedeniyle Ardahan adeta buz kesti.

Aşırı soğuklar nedeniyle Ardahan adeta buz kesti.

Soğuk hava ve buzlanma Ardahan’da etkili oldu. Sıcaklıklar önceki gece Ardahan’ın Göle ilçesi eksi 32,4, Ardahan merkez 18,4, Çıldır 13,6, Damal 18,1, Hanak 16,2 ve Posof ilçesinde ise 13,6 derece olarak ölçüldü. Ağaçların kırağı tuttuğu kentte vatandaşlar sabretmek gerektiğini söyledi.

Mehmet Hacıgül, ’’Sabretmek lazım. Kara kış kara gider, zemheri ara gider, Gücük az, Mart yaz. İnşallah iyi olur. Şunun şurasında 40 günümüz kaldı. Önümüz bahar’’ dedi.