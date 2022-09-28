Ardahan’ın Göle ilçesinde dün yaşanan 5 büyüklüğünde ki depremin ardından en fazla hasarın yaşandığı Çullu köyü drone ile görüntülendi.

Ardahan’ın Göle ilçesinde dün yaşanan 5 büyüklüğünde ki depremin ardından en fazla hasarın yaşandığı Çullu köyü drone ile görüntülendi.

Göle ilçesine bağlı bazı köylerde yıkımların yaşandığı deprem sonrası devlet tüm kurumlarıyla vatandaşların mağdur olmaması için seferber oldu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hasar oluşan tüm köyleri tek tek gezerek vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Yıkımın en fazla yaşandığı Çullu köyü drone ile havadan görüntülendi. Köy camiisin minaresinin yıkıldığı duvarlarının göçtüğü köyde depremin izleri kameralara böyle yansıdı.