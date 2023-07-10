Isparta’da girdiği Gölcük Gölü’nde boğularak hayatını kaybeden Merve Çelik, memleketi Karaman’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Olay, dün akşam saatlerinde Gölcük Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları ile birlikte Gölcük Gölü’ne gelen 33 yaşındaki Merve Çelik, göle girdi. Bir süre sonra Çelik’in gözlerden kaybolduğunu fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu sudan çıkarılan Merve

Çelik, sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çelik, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Karaman’ın Ayrancı ilçesinde yaşayan Merve Çelik’in cenazesinin yarın öğle namazını müteakip memleketi Karaman’da defnedileceği öğrenildi.