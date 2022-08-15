Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Depremin izlerini silen Gölcüklüler geleceğe umutla bakıyor. Deprem sırasında ilçemizin nüfusu 80 binden 55 bine gerilemişti. Bugün ise 172 binin üzerinde” dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Depremin izlerini silen Gölcüklüler geleceğe umutla bakıyor. Deprem sırasında ilçemizin nüfusu 80 binden 55 bine gerilemişti. Bugün ise 172 binin üzerinde” dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, asrın felaketi 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 23. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Sezer, "17 Ağustos 1999 tarihi, deprem gerçeğinin ülke genelinde anlaşılması açısından bir milattır. Ülkemiz, 45 saniye gibi kısa bir sürede, büyük acılar yaşayarak, deprem gerçeğini öğrendi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen, ülke tarihimizin en büyük depreminin üzerinden, bugün itibariyle 23 yıl geçti. Bu 23 yıllık süre zarfında, o zamanki adıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılan kalıcı konutlarla, ilçemizde konut açığı giderildi. İlçemizin sosyal ve kültürel açıdan gelişimi, her yıl artarak devam ediyor" dedi.

"Nüfusumuz 172 binin üzerine yükseldi"

Depremden sonra düşen nüfusun şimdi ciddi ölçüde yükseldiğini belirten Başkan Sezer, "Depremin izlerini silen Gölcük’te hemşehrilerimiz geleceğe umutla bakıyorlar. Deprem sırasında ilçemizin nüfusu 80 binden, deprem sonrasında 55 bine gerilemişti. Bugün ise resmi rakamlara göre 172 binin üzerine yükseldi. Nüfus artışı, Donanma Komutanlığı, Askeri Tersanesiyle, otomotiv sanayisiyle ve diğer yan sanayi kuruluşlarıyla, sosyal ve kültürel alanlarıyla, Gölcük’ün tekrar çekim merkezi olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm projeleri de yapıldı"

Gölcük’te ağır hasarlı binaların yıkıldığının altını çizen Sezer, "İlçemizde kentsel dönüşüm projeleri de yapıldı. Eski Sanayi Sitesi’nin bulunduğu alanda Türkiye’ye örnek bir projeyle kentsel dönüşüm gerçekleştirildi. Gölcük Yeni Sanayi Sitesi kuruldu. Geçtiğimiz günlerde de buradaki Yeni Sanayi Camisi’ni de tamamladık. Riskli alan ilan edilen Denizevler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi hayata geçti. 541 konut, 14 dükkan ve 1 camiden oluşan Sivritepe Konutları tamamlandı. Vatandaşlarımız yeni yapılan konutlarına taşındılar" ifadelerini kullandı.

"161 binanın yıkımını gerçekleştirdik"

Hasarlı ve risk oluşturabilecek evlerin yıkımlarına da devam ettiklerini belirten Sezer, "Bunun yanında, ilçemiz genelinde, onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binaların ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına da devam ediyoruz. Bugüne kadar, metruk ya da onarım ve güçlendirilmesi yapılmayan orta hasarlı 101 bina ile Denizevler Kentsel Dönüşüm alanındaki 50 binanın ve eski sanayi alanındaki 10 binanın yıkımını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Çok sayıda sempozyum ve etkinlik gerçekleştirdik"

Kültür sanat anlamında önemli ilerlemeler kaydettiklerini aktaran Başkan Sezer, “Çok sayıda önemli sempozyum ve etkinliği başarı ile gerçekleştirdik. Sempozyum serimiz çerçevesinde; 2019’da Türk Dili ve Edebiyatı-Servet-i Fünûn Sempozyumu, 2020 yılında Sırat-ı Müstakim-Sebilürreşat ve Mehmet Akif Sempozyumu, 2021 yılında 100. Yılında Dergâh Mecmuası Sempozyumunu düzenleyerek sempozyumları da kitap halinde yayınladık. Bu sene de, Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu’nu ve çok sayıda konferans ve panel düzenledik. Gölcük Belediyesi Sanat Günleri adıyla; alanında uzman, çoğu devlet sanatçısı usta öğreticilerimizle; unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı gelecek kuşaklara öğretiyoruz. Bunun yanı sıra; Somut Olmayan Kültürel Mirasımız, Donanma Kenti Gölcük, Ezelden Ebede İstiklal Marşımız ve Bayrağımız, Gölcük Tarih Dokusu, Uluslararası Göç Konulu fotoğraf yarışmalarını geniş katılım ile Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği iş birliğiyle düzenledik. Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenli olarak yetişkinler ve çocuklar için tiyatro gösterileri, Türk sanat musukisi ve Türk halk müziği konserleri, yine ilçemizin birçok noktasında çok sayıda sergi, konserler ile Fındık, Kadırga, Kafkasya, İhsaniye Yeşil Elma gibi festivalleriyle, kültür ve sanat alanında çok sayıda etkinlik yapılıyor" diye konuştu.

“Sporda, ilçemiz hem ulusal hem de uluslararası alanda tanındı”

Spor kenti olma yolunda attıkları adımlarla ilçenin uluslararası tanınırlığının arttığını söyleyen Sezer, "Gerçekleştirdiğimiz sportif etkinliklerle ilçemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınan bir kent kimliği kazandı. Bu çerçevede; Değirmendere ile Derince arasında Körfez’in iki yakasını ilk kez bir araya getirdiğimiz Açık Su Yüzme Yarışı, Geleneksel Rahvan At Yarışları ve çok sayıda turnuva düzenleyerek hemşehrilerimizi, özellikle de; gençlerimizi, sporla buluşturduk" dedi.

"Afet bilincini kazanmış bir kent olarak, Türkiye’nin dört bir yanından afetzedelere yardım ettik"

Gölcük’ün afet bilincini kazandığını ve her yerdeki afetzedelere yardım eli uzattıklarına değinen Sezer, “Depremin acı izlerini silen Gölcük, afet bilincini kazanmış bir kent olarak, Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan afetlere de hızla yardım eli uzattı. Belediyemiz Kızılay Gölcük Şubesi ve hemşehrilerinizin desteğiyle; Antalya-Manavgat ve çevre illerde meydana gelen yangın felaketi, Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımız için 10 tır yardım malzemesi gönderdik. Ayrıca 5 su tankeri, 1 adet iş makinası ve 9 adet bobcat iş makinesi ile de orman yanını çıkan bölgelerde söndürme ve temizlik çalışmalarına destek olduk. Bunun yanı sıra Malatya-Elazığ deprem bölgesine 2 tır, İzmir deprem bölgesine 1 tır yardım malzemesi desteği verdik. Afetler sonrasında ortaya çıkan zorlukları ve yaşanan acıları en iyi bilen ve yardım elini uzatan, yardım kampanyasına ayni ve nakdi büyük destek veren Gölcüklü hemşehrilerime can-ı yürekten bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız”

Deprem gerçeğinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğinin altını çizen Sezer, yarın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Sezer, "Gölcük çok acılar yaşamış bir kent. İnsan hayatı açısından 45 saniye çok kısa bir süre, ama biz Gölcüklüler açısından asla unutulamayacak bir zaman dilimi. 45 saniye içerisinde dostlarımızı, yakınlarımızı yitirdik. Deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız, tedbiri elden bırakmamalıyız. Gölcük Belediyesi olarak; Afet Acil Durum Grubu oluşturduk. Sivil iş makinası sahiplerini de bu gruba ekledik. Gölcük Belediye Meclisi kararıyla GESOTİM ile işbirliği protokolü yaptık. Afet anlarında, mobil telefon sisteminin yoğunluktan kesilmesi nedeniyle AFAD Kocaeli Müdürlüğü ile işbirliğiyle, Derince’ye telsiz rolesi kurduk. Afet anında, ilçenin her yanındaki tüm ekiplerimizle ve merkezi idare ile irtibatın sürekliliği imkanını elde ettik. Depremin 23.yılında hayatını kaybeden hemşehrilerimize ve tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. O gece yaralanan ve bugün hala depremin olumsuz hatırasını yaşayan hemşehrilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hemşehrilerimizi de Kavaklı Marina’da 16 Ağustos 2022 Salı günü, saat 21.45’de başlayacak, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun katılacağı anma programına davet ediyorum” sözlerine ekledi.