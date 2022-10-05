Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Tarihi Edirne Kırkpınar ve Elmalı Güreşlerinde kazandığı başarılarla ilçenin gururu olan pehlivan Yunus Emre Akman’ı makamında konuk etti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Tarihi Edirne Kırkpınar ve Elmalı Güreşlerinde kazandığı başarılarla ilçenin gururu olan pehlivan Yunus Emre Akman’ı makamında konuk etti.

Bu yıl 661. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Küçük Orta Küçük boyda şampiyon olan, 670. Tarihi Elmalı Güreşlerinde de finale kalarak Büyük Orta boya çıkan, kazandığı başarılarıyla ilçenin gururu olan Yunus Emre Akman, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret etti. Belediye başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Akman’ı tebrik eden Başkan Sezer, başarılı pehlivanı ödüllendirdi. Ali Yıldırım Sezer, "Başarılarıyla göğsümüzü kabartarak ilçemizin gururu olan Yunus Emre Akman kardeşimizin yetişmelerinde ve başarılarında emeği olan saygıdeğer ailesine, hocalarına ve Gölcük Belediyesi Spor Birimi personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi.