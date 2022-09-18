Kocaeli’nin Gölcük ilçesinin simgesi olmaya aday, çok sayıda akademisyen ve sanatçının verdiği destekle inşa edilen Sultan Baba Mescidi tamamlandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinin simgesi olmaya aday, çok sayıda akademisyen ve sanatçının verdiği destekle inşa edilen Sultan Baba Mescidi tamamlandı.

Gölcük Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Sultan Baba Mescidi tamamlandı. Gül, lale, karanfil ve benzeri çiçek motiflerinden farklı olarak Kur’an’da bahsi geçen 17 meyve ve bitkinin çiçekleri ve yaprak motifleri, mescidin ahşap pencerelerin camlarında yer alıyor. Hem içeriden hem de dışarıdan aynı şekilde çift yönlü olarak görülebilen kırılmaz ve fırınlanmış camların içinde yer alan bitki desenlerinden oluşan eserleri Bartın’da yaşayan cam altı sanatçısı İbrahim Boz yaptı.

Her detayı ile mest edecek

Sultan Baba Mescidi’nde Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen bitkilerin cam altı sanatı ile pencerelerde yer almasının yanında yine Kur’an-ı Kerim’de zikredilen bitkilerden olan nar ağacı giriş kapısı yanına, 150 yaşında bir zeytin ağacı da üst kat giriş kapısının hemen yanına pencerelerdeki sembolik anlatıma uyumlu olarak ekildi. Her detayı ile ziyaretçilerini etkileyecek mescitte, Mustafa Özsoy tarafından hediye edilen Kâbe örtüsü de yerini aldı. Müddessir Suresi 30. ayette geçen "Üzerinde 19 (muhafız melek) vardır" zikrine atfen 19 santim çapındaki Kâbe-i Muazzama örtüsü, mücevher sanatçısı Kocaeli Üniversitesi Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri Adil Saraçoğlu ve seramik sanatçısı Hakan Öcel tarafından birlikte imal edilen ve Kâbe’ye giden yolların sembolize edildiği seramik eser içinde sergileniyor.

Mescidin kapısı İstanbul’da yapıldı

Kıble istikametinde duvara monte edilen eserde Kâbe örtüsünün çevresinde yer alan, Kâbe-i Muazzama ile ilgili Al-i İmran Süresi 96. ayet de hüsn-i hat sanatçısı Mahmut Şahin tarafından yazıldı. Seramik zeminde oyulan yazıların içi, çok ince metal malzeme ile kaplandı. Örcün Sultan Baba Mescidi’nin 5 santimetre kalınlığındaki iki ağaç kapısının deseni, en az 200 yıllık Saraylı Köyü Camii kapısıyla aynı motiflerle el işi oyma olarak İstanbul’da yapıldı.

"İlçeye değer katacak"

Sultan Baba Mescidi’nin ilçeye değer katacağını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Sultan Baba Mescidi ilçemize, memleketimize hayırlı olsun. Sultan Baba İbrahim Ethem Hazretleri’ni ve vatanımızın cümle manevi fatihlerini ve bilvesile şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Esma-ül Hüsna altında kılınan namazlar, edilen dualar İnd-i İlâhi’de kabul olsun inşallah" dedi.