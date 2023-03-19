Deprem felaketinin ardından bölgeye yardım ulaştırmak için tüm imkanlarını seferber eden Gölcük halkı, Gölcük Belediyesi aracılığıyla afetzedelerin yaralarına merhem olmaya çalışıyor.

Gölcüklü yardımseverler, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor. Son olarak Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ile Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde toplanan su ve erzaktan oluşan yardım malzemelerini taşıyan tır, Gölcük Belediyesi’nin Hatay Defne’deki Koordinasyon Merkezi’ne ulaştı.

Hatay’da bulunan Gölcük Belediyesi ekipleri de Gölcük Ana Kucağı Gündüz Bakımevi Çocuk Kulübü tarafından temin edilen, 60 LGS, 30 adet de üniversite sınavına hazırlık kitabını, Samandağ Tekebaşı Ortaokulu’na teslim etti. Vatandaşların yardım seferberliğine devam ettiğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Bat kardeşime, hayırsever hemşehrilerime, öğrencilerimizin eğitime katkı sunan Ana Kucağı Gündüz Bakımevi yetkililerine ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.