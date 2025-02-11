Gölcük’te düzenlenen örgü festivali renkli anlara sahne oldu. Kadınların el emeklerinin görücüye çıktığı festival ilgi gördü.

Maharetli kadınların el emeği ürünlerini ortaya çıkararak hünerlerini sergileyeceği Gölcük Belediyesi Örgü Festivali, Kavaklı Kongre Merkezi’nde başladı. Çok sayıda atölyenin yer aldığı festival alanını gezen katılımcılar, ürünleri dikkatle inceledi.

Açılışta konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük’e yakışır etkinlikler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Sezer, "El emeği ve hayal gücünün buluştuğu bu güzel etkinliği hazırlayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müze ve emeği geçen tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kavaklı Kongre Sarayı’nda iki gün boyunca devam edecek festival, dopdolu geçecek. Katılımcılar ve ziyaretçilerin kendi malzemeleri ile katılarak hünerlerini sergileyebileceği festivalde, iki gün boyunca örgü konusunda birbirinden faydalı atölyeler ziyaretçileri ağırlayacak.