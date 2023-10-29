Gölcük Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünde Türk bayraklarıyla donatılan hizmet binasında ay yıldızlı tişörtler giyen personeliyle coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

Gölcük Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünde belediye binasını Türk bayraklarıyla donattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kırmızı beyaza bürünen belediye binasında, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve tüm belediye personeli, giydikleri ay yıldızlı tişörtlerle 100. yıl coşkusunu doyasıya yaşadı. İstiklal marşı sonrasında belediye binasında yankılanan 100. yıl marşları eşliğinde tüm personel Cumhuriyet’in 100. yılını milli coşku ile karşıladı.

"Onur ve gururunu yaşıyoruz"

Kutlamada personeline seslenen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Cumhuriyetimizin ilanının 100’üncü yıl dönümünü milletçe bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutlamanın onur ve haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, bugün; özgür yaşadığımız vatanı, kazandıkları zaferle bizlere emanet eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle yad ediyorum. Tüm hemşehrilerimi ellerinde Türk bayrakları ile 29 Ekim Pazar günü saat 10.00’daki tören ve akşam 19.00’daki fener alayına davet ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından 100. yıl marşları ile coşkulu anlar yaşayan belediye personelleri, hizmet binası önünde Başkan Sezer ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu coşkulu anlarda, belediye önünde Türk bayraklı tişörtleriyle kutlama yapan belediye personelini gören trafikteki sürücüler de korna çalarak destek verdi.

Kutlamalar çerçevesinde Gölcük Belediyesi tarafından ilçe esnafına ve vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı.