Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğinde başlatılan yardım kampanyasıyla deprem bölgesine gönderilen yardım malzemeleri yüklü tır sayısı 25’e ulaştı.

Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğinde başlatılan yardım kampanyasıyla deprem bölgesine gönderilen yardım malzemeleri yüklü tır sayısı 25’e ulaştı.

Kampanyanın başladığı ilk günden itibaren yardım toplama alanlarına koşan yardımseverler, getirdikleri giyim, gıda, temizlik ve barınma malzemelerini özenle paketleyerek tırlara yüklemeye devam ediyor. Son uğurlanan yardımlarla birlikte toplamda 25 tır dolusu yardım deprem bölgesine gönderilmiş oldu. Yardımsever vatandaşlara teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "62 saat içinde toplam 25 tır yardım malzemesi gönderilmesini sağlayan saygıdeğer vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bir tanesin Gölcük" dedi.