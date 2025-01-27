Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi'nde; Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Çerkezköy Erkek Voleybol Akademi Takımı'nı 3-2 yenerek 1.Lige yükselmek için Play Off'a katılmaya hak kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi'nde; Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Çerkezköy Erkek Voleybol Akademi Takımı'nı 3-2 yenerek 1.Lige yükselmek için Play Off'a katılmaya hak kazandı.

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi'nde mücadele eden Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 1. Lig yolunda önemli bir galibiyet aldı. Sahasında Çerkezköy Erkek Voleybol Akademi Takımı'nı ağırlayan Gölcük Belediyespor sahadan 3-2 galip ayrıldı. Aldığı galibiyetle puanını 37’ye yükselten Gölcük Belediyespor 1. Lig’e yükselme yolunda Play-Off’a katılmaya hak kazandı.

GÖLCÜK İHSANİYE KADIN VOLEYBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALLERDE

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde mücadele eden Cadence Gölcük İhsaniye Kadın Voleybol Takımı ise Kocaeli Kadın Voleybol Akademi Takımı'nı 3-0 yenerek, 1.Lig'e yükselmek için çeyrek finallere katılmaya hak kazandı. Sporcuları, teknik heyetleri ve kulüp yöneticilerini tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, üstün başarılarının devamını diledi.