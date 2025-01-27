Kocaeli'de Gölcük Belediyespor sporcusu Ali Mete Dere, Antalya'da düzenlenen, Türkiye Küçükler Satranç Turnuvası'nda 7.olarak Milli Takıma girmeye hak kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi spora ve sporcuya yaptığı yatırımların karşılığını başarılı sonuçlarla almaya devam ediyor.

Gölcük Belediyespor sporcularından olan 9 yaşındaki Ali Mete Dere de bu başarılı sonuçlara bir yenisini ekledi. Antalya'da düzenlenen, Türkiye Küçükler Satranç Turnuvası'na katılan Dere, turnuvada 7. olarak, Satranç Milli Takımına girmeye hak kazandı. Mete aldığı başarılı sonuç ile eğitim gördüğü Turgut Özal İlkokulu ve Gölcük’te gurur kaynağı oldu.

Milli takıma sporcu kazandırmanın gururunu bir kez daha yaşadıklarını dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Belediyespor Sporcumuz Ali Mete Dere'yi tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum” dedi.