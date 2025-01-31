Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve yarıyıl tatilindeki öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunan atölye etkinlikleri sona erdi.

Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği ve birbirinden eğlenceli atölyelerle öğrencilere yeteneklerini keşfettiren "Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor" etkinlikleri tamamlandı. Öğrencilerin 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı şekilde geçirmelerini sağlamaları için düzenlenen etkinlikte; çok sayıda öğrenci, sanatsal yeteneklerini eğlenecek geliştirdi. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde punch nakışı atölyesi ile başlayan etkinlikler; ahşap boyama, makrome, iğne iplik ve son olarak vitray atölyesi ile sona erdi. Öğrencileri sanatla buluşturan ve 5 gün süren etkinliklerde ilk olarak keçe duvar süsü uygulaması yapıldı. Etkinlikte, öğrenciler; eğitmenden keçenin kültürü, kullanım alanları, geleneksel teknikleri ve keçe sanatını hakkında bilgiler alarak rengârenk duvar süsleri yaptı. Etkinliklerde öğrenciler nakış ile kendi bez çantalarını, makrome ile anahtarlıklar, dikim atölyesinde el becerilerini geliştirerek son olarak da rengârenk vitray boyamalar ile birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı.

Etkinlikler boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini ise Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. Öğrencilerin el emeği ürünlerini dikkatle inceleyen Başkan Sezer, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Karne tatillerini dolu dolu geçiren öğrenciler, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.