Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ara tatil çocuk şenliği, karne tatilindeki yüzlerce çocuğa unutulmaz anlar yaşattı.

Şenlik, Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda gerçekleştirildi. Hafta sonu iki gün süren şenliğe katılan yüzlerce çocuk, birbirinden güzel atölyelerde doyasıya eğlenerek, keyifli şekilde yeni bilgiler öğrendi. Şenliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların eğlendikleri anlara ortak oldu.

Çocuklar şenlik alanında salıncak, yüz boyama, maskotlar, atölyeler, animasyonlar, yarışmalar, kukla gösterileri, tiyatro oyunları ve masal saati ile hoşça vakit geçirdi.