Kocaeli Gölcük Belediyesi; yarıyıl tatili döneminde ilçede yaşayan çocukları 25-26 Ocak tarihlerinde Kervansaray’da düzenlenecek “Ara Tatil Çocuk Şenliği’nde bir araya getirecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcüklü çocuklar, 2024-2025 yılı yarıyıl tatilinde eğlenceye doyacak. Gölcük Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek çocuklar için dolu dolu etkinlikler içeren “Ara Yıl Çocuk Şenliği” düzenleyecek. 25-26 Ocak tarihlerinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenecek olan şenlikte birbirinden güzel atölyelerde doyasıya eğlenerek, keyifli bir şekilde yeni bilgiler öğrenecekler.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ ATÖLYELER ÇOCUKLARI AĞIRLAYACAK

Kervansaray’da 13.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek olan Ara Tatil Çocuk Şenliği ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Şenlik alanında salıncak, yüz boyama, maskotlar, atölyeler, animasyonlar, yarışmalar, kukla gösterileri, tiyatro oyunları ve masal saati ile yarıyıl tatilindeki çocuklar eğlenceye doyacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eğlence dolu iki gün geçirmek isteyen tüm çocukları Ara Tatil Çocuk Şenliği’ne davet etti.