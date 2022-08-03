Gölcük Belediyesi, çocukların daha güvenli ve sağlıklı alanlarda oyun oynayabilmesi için ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Gölcük Belediyesi, çocukların daha güvenli ve sağlıklı alanlarda oyun oynayabilmesi için ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Hisareyn Merkez Mahallesi Alev Sokak Park ve Çiftlik Mahallesi Ford Yolu Park’ın yapımı tamamlandı. İlçedeki mevcut parkların sayılarını her geçen gün arttıran Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi Gözlementepe 332. Sokak Park, İhsaniye Çiftlik Mahallesi Necati Çelik Caddesi Park, Şirinköy Mahallesi Sivritepe TOKİ girişi park, Donanma Mahallesi İlhan Tuba Caddesi parkların yapımları ise büyük ölçüde tamamlandı.

Mevut parklarda bakım ve yenileme çalışmaları da periyodik olarak devam ediyor. Gözlementepe Mesire Alanı Parkı, Dumlupınar Mahallesi İnönü Caddesi, AYPA yanı parkın oyun gurupları yenilendi. Merkez Mahallesi Yazlık Su Deposu yanı parkı, Karaköprü Mahallesi Ulu Sokak Parkı, Ulaşlı Mahallesi Yavuz Selim Mahallesi 112 yanındaki parkın oyun grupları da bu ay içinde yenilenecek.