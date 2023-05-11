Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçeye Donanma Parkı kazandırılacağını söyledi.

Gölcük’te yeni bir sosyal yaşam alanı yapılıyor. Gölcük Belediyesi tarafından kazandırılacak alanın Donanma Parkı olduğu açıklandı. Projeyi hayata geçirmek için 45 dönümlük alanın yaz aylarında teslim alınacağı öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Garnizonu içinde, Beyoğlu Deresi’nin doğusundaki askeri lojmanların bulunduğu alanın mülkiyeti, Gölcük Belediyesi’ne ait olmakla birlikte Gölcük Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı arasında 2017 yılında imzalanan protokol uyarınca 45 dönümlük alanın teslimi, ekonomik ömrünü dolduran 224 lojmanın, Gölcük Garnizonunun batı bölümünde yeniden inşa edilmesi ile mümkündü. Gölcük Belediye Başkanlığı’nın, Milli Savunma Bakanlığı nezdinde yaptığı görüşmeler neticesinde Gölcük Belediyesi tarafından, üssün batı bölgesinde yer alan 3 blok lojmanın esaslı onarımı ve Beyoğlu Deresi sınırına yapılacak J-9 tipi askeri güvenlikli beton duvarın tamamlanması akabinde yerin teslim alınması hakkında, Gölcük Belediye Meclisi’nde 06.09.2022 tarihinde oy birliğiyle alınan karar ve verilen yetkiye istinaden, Gölcük Belediyesi ve Milli Savunma Bakanlığı arasında 02.11.2022 tarihinde yeni bir protokol imzalandı. Gölcük Belediyesi tarafından, protokole istinaden çıkılan ihale sonrası, üssün batı bölgesindeki lojmanların onarımına bu yıl ocak ayında başlandı. J-9 tipi askeri güvenlik duvarının ihalesi 10.02.2023’de yapıldı. Duvar büyük ölçüde tamamlandı. Bunun yanında, söz konusu alanın, sosyal kültürel tesis alanı olarak kullanılmasına dair, Kocaeli Büyükşehir Meclisi’nde plan tadilatı da yapıldı. Lojmanların tadilatının ve J-9 tipi askeri güvenlik duvarının inşasının tamamlanması sonrasında, 45 dönümlük alan bu yaz teslim alınacak. Gölcük yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşmuş olacak. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.