Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük’te inşa edilen yeni terminal binasında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kocaeli genelinde ulaşım alanında yaşanan ihtiyaca cevap verecek projeleri hayata geçiren büyükşehir belediyesi, Yeni Gölcük Terminalinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Projeye uygun olarak devam eden terminal binasında çelik çatı montajı sürüyor. Zemin kat ve birinci katta tuğla duvar imalatlarına devam ediliyor. Çevrede ise bordür ve altyapı imalatları aksamadan yürütülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımında rahatlık ve konfor sağlayacak olan yeni terminal binasında 13 peron bulunacak.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı idaresinde yapımı devam eden yeni terminal, 10 bin metrekare alana inşa ediliyor. Terminal binası zemin katı bin 450 metrekare, birinci katı 460 metrekare olmak üzere toplamda bin 910 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Binanın zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak.