15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde Gölcük’te düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program, Kavaklı Kongre Sarayı önünden düzenlenen bayrak yürüyüşü ile başladı. Kongre Sarayı önünde toplanan yüzlerce vatandaş, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve beraberindeki heyet ile birlikte Anıtpark’a yürüdü. Yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında şehitler için dualar edildi.

"Gölcük, dimdik ayakta olduğunu dosta düşmana tekrar göstermiştir"

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Destanlarla dolu tarihimiz boyunca, nice saldırıya, badireye göğüs germiş, nice ihanetler de yaşamış Aziz Milletimiz, 15 Temmuz 2016’da, FETÖ Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, dış destekli bir işgal girişimi olan hain darbe teşebbüsü gecesinde de, vatanı uğruna canını seve seve feda etmekte asla tereddütte düşmeyerek; devletini, bayrağını, vatanını canı pahasına korumuştur. Gölcüklü hemşehrilerim de; darbe gecesinde ve haftalar boyunca Anıtpark’ta tutulan demokrasi nöbetlerinde, aziz vatanın sahipsiz olmadığını göstermiş, 15 Temmuz Destanının 7.yılı olan bu akşam Gölcük, dimdik ayakta olduğunu dosta düşmana tekrar göstermiştir. Hemşehrilerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının sonrasında Adem Sevgi grubu, 15 Temmuz gecesi yaşanan kahramanlıklar üzerine yazılmış şarkıları seslendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meydanlara hitabı ile devam eden program, şiir dinletisinin ardından sala okunmasıyla sona erdi.