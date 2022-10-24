Bolu’nun önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşü yaşatan ağaçların havadan görüntüsü mest etti.

Bolu’nun önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşü yaşatan ağaçların havadan görüntüsü mest etti.

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbaharın gelişiyle birlikte renkli görüntüler oluştu. Yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı binlerce turistin ilgi odağı haline gelen tabiat parkında özellikle hafta sonları insan seli yaşanıyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının da ilk adreslerinden birisi oluyor. Sarı ve yeşilin bütün tonlarının bir arada olduğu tabiat parkı ve yol güzergahında oluşan manzara fotoğraf tutkunları için bulunmaz fırsat sunuyor. Gölcük Tabiat Parkı’nın insanı mest eden sonbahar manzarasının havadan görüntüsü de kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

“Sonbahar için bulunmaz bir yer”

Çanakkale’den tatil için gelen Ersin Ersoy, “Gölcük Tabiat Parkı’na ilk defa geliyorum. Buradan da Abant’a geçeceğim. Çok güzel. Sonbahar için bulunmaz bir yer. Temizliği de güzel. Türkiye’de bunun gibi güzel yerlerde pislik bırakıyoruz. Lütfen bırakmasınlar” dedi.

“Bize çok değişik geldi”

İzmir’den arkadaşlarıyla birlikte Gölcük Tabiat Parkı’na gelen Belgin Akyavaş, “Bu güzel doğayı görmek için geldik. Çok beğendik. Doğa çok güzel. Biz Ege’de bu doğayı bilmiyoruz. Bizim bitki örtümüz böyle değil. Bize çok değişik geldi. Yeşil, sarı, turuncu renklerin birbirine girmesi bizi büyüledi” diye konuştu.