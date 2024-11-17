Bolu’nun önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı’nın yolunda sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşü yaşatan ağaçların havadan görüntüsü mest etti.

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbaharın gelişiyle birlikte renkli görüntüler oluştu. Yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı binlerce turistin ilgi odağı haline gelen tabiat parkında özellikle hafta sonları insan seli yaşanıyor. Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının da ilk adreslerinden birisi oluyor. Sarı ve yeşilin bütün tonlarının bir arada olduğu tabiat parkı ve yol güzergahında oluşan manzara fotoğraf tutkunları için bulunmaz fırsat sunuyor. Gölcük Tabiat Parkı’nın insanı mest eden sonbahar manzarası doğasever dron pilotu Ergün Demir’in havadan görüntülerine yansıdı.