Bolu’da yarıyıl tatil için Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler, donmuş göl ve kar manzarasının tadını çıkardı.

Bolu’da yarıyıl tatil için Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler, donmuş göl ve kar manzarasının tadını çıkardı.

Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı tabiat parkında bulunan göl ise gece saatlerinde eksi 10 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sebebiyle tamamen dondu. Manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturan Gölcük Tabiat Parkı, tatilcilerin de ilgi odağı oldu. Tatil için bölgeye gelen vatandaşlar, göl etrafında yürüyüş yapıp, bol bol fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadı.

Tatil için Gölcük’ü tercih eden Ersan Gürdal, "Gölcük’ü çok güzel buldum. 2’nci kez geliyorum. Göl donmuş ancak göl çevresini kirletmeseler daha iyi olacak. Kar yağışı bekliyorduk, umduğumuz gibi de oldu" dedi.