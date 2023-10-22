Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kış öncesinde son güneşli günlerinde ziyaretçilerle dolup taştı. 30 Eylül’de biten ateş yakma yasağının beraberinde piknikçiler çimenlik alanlarda mangal yakarak, keyifli vakit geçirdi.

Bolu’nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı’na hafta sonu tatilciler akın etti. Güneşli havanın tadını doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçiler, göl etrafında yürüyüş yaptı. Kimi ziyaretçi ise 30 Eylül’de ateş yakma yasağının bitmesini fırsat bilip, yeşil alanlarda mangal yakarak aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Fotoğraf seven vatandaşlar, Gölcük Tabiat Parkı’nın simgesi olan eve karşı bol bol fotoğraf çekinerek hatıra biriktirdi.

Öte yandan, sene sonunda mezun olacak olan lise öğrencileri de Gölcük Tabiat Parkı’na gelerek fotoğraf çekimi yaptı.

“Havası da doğası da çok güzeldi biz Gölcük’ü çok beğendik”

Ankara’dan ailesiyle birlikte gelen Tuğrul Turan, “Gölcük’ü çok beğendik. İlk defa geliyoruz. Golf arabasıyla da gezdik. Ankara’dan geliyoruz. Malatya’dan gelen arkadaşlarımızla Gölcük’e geldik. Havası da doğası da çok güzeldi biz Gölcük’ü çok beğendik. Ankara yakın olduğu için de sürekli gelinebilecek bir yer olduğunu gördük” dedi.