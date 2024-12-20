Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle göl yüzeyi kısmen buz tuttu. Gölcük’e ziyarete gelen vatandaşlar, muhteşem manzaranın tadını çıkarttı.

Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulun Gölcük Tabiat Parkı’nda geçtiğimiz hafta kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşmıştı. Hava sıcaklıklarının özellik gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Gölcük’te göl yüzeyi kısmen buz tuttu. Buz tutan göl, güzel görüntülere sahne oldu. Muhteşem manzara karşısında ziyaretçiler fotoğraf çektirerek manzaranın tadını çıkarttı.

Tekirdağ’dan ailesi ile birlikte gelen Burak Aksal, “Tekirdağ’dan geliyoruz, daha önce de gelmiştik. Kızımızla ilk defa geliyoruz. Göl de donmuş, güzel fotoğraflar çektik” dedi.