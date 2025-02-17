Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde ilk kez yapılan total laparoskopik (kapalı) rahim ve yumurtalık alınması ameliyatı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Umut Topdağı tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Çardak, yapılan başarılı operasyonla ilgili olarak, "Yeni hastane binamızdaki gelişmiş teknolojik cihazlarla hizmetlerimiz devam etmektedir. Hastalarımızın iyileşme sürecini hızlandırmak ve konforunu artırmak asıl hedeflerimizdendir. Bu önemli operasyonu başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Umut Topdağı ve ekibine teşekkür eder, hastanemizde benzer yenilikçi operasyonların devam edeceğini belirtmek isterim" dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada, total laparoskopik ameliyatının, yoğun kanaması olan, kanserleşme riski taşıyan patolojileri tespit edilen ve yumurtalıklarında kist bulunan hastalar için uygulanabildiği belirtildi.