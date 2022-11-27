Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un ilk kalecilerinden merhum Metin Uzuner’in adının verildiği Metin Uzuner Spor Tesisi için tadilat ihalesi düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un ilk kalecilerinden merhum Metin Uzuner’in adının verildiği Metin Uzuner Spor Tesisi için tadilat ihalesi düzenledi.

Büyükşehir İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihaleye 2 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 2 milyon 762 bin 500 TL, en yüksek teklif ise 2 milyon 949 bin 500 TL oldu. Teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

500 metrekarelik alan üzerinde yapılması planlanan tadilat işleri dahilinde futbol sahasında 53x2,20 metre çevre çiti, 80x5,45 metre çelik top tutucu ağ sistemi, 18x3,96 metre 2 çelik tribün, 3 depo konteynerleri, çamaşır yıkama ve kurutma konteyneri, erkek ve kadın tuvalet konteyneri, soyunma odası imalatları yapılacak. Ayrıca bunların yanı sıra mekanik sistem; temiz su, pis su tesisatı olan vitrifiye armatür borulama, sıcak su hattı yapılması planlandı. Bununla birlikte elektrik sistemleri aydınlatma priz ve mekanik tesisat için gerekli kablolama pano ve şat dahil elektrik tesisatı da yapılacak. Çalışmalar sözleşmelerin imzasından 10 gün sonra yer teslimi yapılarak başlanacak. Spor tesisi yer tesliminden sonra yaklaşık 150 günde tamamlanacak.