Turizmin önemli merkezlerinden Gölcük kış ayına hazırlanırken, manzarası parmak ısırtıyor.

Turizmin önemli merkezlerinden Gölcük kış ayına hazırlanırken, manzarası parmak ısırtıyor.

Her ay yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, doğası ile her mevsim ayrı güzelliği yaşatan Gölcük Gölü, kış ayına hazırlanıyor. Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük’te dron ile çekilen görüntülerde ortaya çıkan manzara adeta parmak ısırtıyor. Turistlerin yanı sıra, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilk adreslerinden olan Gölcük Gölü’nde, gökyüzünün su ile buluşması fotoğraf karelerine de yansıyor.

Çekilen fotoğraflarda, karelere göl ile gökyüzünün birleşmesi yansıyor.