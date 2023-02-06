Gölcük Donanma Mahallesinde D-130 Karayolu üzerinde yapılacak yaya üst geçidi için iki firma teklif verdi.

Gölcük Donanma Mahallesinde D-130 Karayolu üzerinde yapılacak yaya üst geçidi için iki firma teklif verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Donanma Mahallesinde D-130 Karayolu üzerine yaya üstgeçidi yapılması için ihale düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen ihaleye iki firma teklif verdi. En yüksek teklif 17 milyon 101 bin 981 TL olurken en düşük teklif ise 15 milyon 573 bin 785 TL olarak belirlendi. Gölcük D-130 Karayolu üzerine yapılacak üst geçide Sezai Karakoç ismi verilecek. Yapılacak üst geçit Donanma Mahallesini Topçular Mahallesine bağlayarak yayaların güvenli bir şekilde geçişini sağlayacak. Çelik köprü için bin 750 metreküp kazı yapılacak, bin 120 metreküp C30 beton, 93 ton donatı, 72 ton çelik, 2 adet asansör ve güvenli geçiş için kamera konulacak. Çalışmalar sırasında üst geçitten dolayı etkilenen elektrik hatları ve askeriye içerisinde bulunan demir direk deplase edilecek.