Gölcük Belediyesi, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için makine parkına 3 yeni iş makinesi daha ekledi.

Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 23 tonluk paletli ekskavatör, 5 tonluk kazıyıcı, yükleyici ve Park Bahçeler Müdürlüğü ve Mezarlık Amirliği’nde kullanılmak üzere 1700 tonluk mini ekskavatör hizmete alındı. Fen İşleri Müdürlüğü’nde yeni araçları inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Makine parkurumuzu güçlendiren yeni araçlarımızın ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Allah muhafaza eylesin ve güzel günlerde kullanmayı nasip etsin" dedi.