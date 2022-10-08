Gölcük Belediyesi, Amatör Spor Haftası etkinliğinde düzenlenen kurumlar arası voleybol müsabakalarında şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi, Amatör Spor Haftası etkinliğinde düzenlenen kurumlar arası voleybol müsabakalarında şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi ile Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde 03-09 Ekim Amatör Spor Haftası’nda spor etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol, atletizm, futsal ve güreş müsabakalarına yaklaşık 200 sporcu katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de tribünden takip ettiği kurumlar arası voleybol müsabakaları final maçını kazanan Gölcük Belediyesi takımı oldu. Amatör Spor Haftasında düzenlenen müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Törende dereceye giren sporculara ödüllerini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Gölcük ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tayyar Mert verdi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.