Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, dezenfeksiyon işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak için saha çalışmalarını denetlediği Hatay’da depremzedelerin taleplerini de dinledi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, dezenfeksiyon işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak için saha çalışmalarını denetlediği Hatay’da depremzedelerin taleplerini de dinledi.

Gölcük Belediyesi ekipleri, Hatay’da yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda personeli ile birlikte görev alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bir yandan Hatay’ın tüm ilçelerinin dezenfekte edilmesi için üstlendiği koordinasyon görevini sürdürüyor, bir yandan da depremzedelerin taleplerini dinliyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Hatay Bölge Koordinatörü Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte Antakya enkaz alanlarında ilaçlama, dezenfeksiyon ve çöp toplama çalışmalarının koordinasyonunu sağladıktan sonra depremzedelerin taleplerini dinledi. Ali Yıldırım Sezer, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte salgın riskini ortadan kaldırmak ve hijyenin sağlanması için ilaçlama, dezenfeksiyon, çöp toplama çalışmaların sürdüğü Hatay’ın Altınözü, Yayladağı ve Samandağ ilçelerini de ziyaret etti. Başkan Sezer ardından araç, personel ve malzeme, planlama konusunda gerekli koordinasyonu sağlanması için Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi.

Defne ve Antakya’daki aşevinde her gün bin 500 kişiye yemek ikram eden Gölcük Belediyesi ekipleri, 3 çöp kamyonu ile Samandağ’a çöplerin nakline de devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise enkaz altında telef olan büyükbaş hayvanları çıkartıp gömerek kireçleme işlemi yaptı.