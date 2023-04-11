Gölcük Belediyesi ‘Geleneksel Ramazan Akşamı Çocuk Şenlikleri’, bu kez Değirmendere’de çocuklara eğlenceli bir akşam yaşattı.

Gölcük Belediyesi ‘Geleneksel Ramazan Akşamları Çocuk Şenliği’ etkinlikleri, iftar saati sonrasında Değirmendere’de çocuklarla buluştu. Değirmendere Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte çocuklar, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca-İbiş ile geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşayarak, eğlendi. Şenlikler, 12 Nisan Çarşamba akşamı saat 21.00’da Gölcük Sanat Galerisi’nde devam edecek.