Portekiz’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına Aksaray’da hazırlanan A Milli Erkek Golbol Takımı sporcuları Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri ile bir araya geldi. “3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı” çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmada, engellerin ortadan kaldırılabilmesi için iş birliği içinde yapılması gereken çalışmalara dikkat çekildi.

Portekiz’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına Aksaray’da hazırlanan A Milli Erkek Golbol Takımı sporcuları Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri ile bir araya geldi. “3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı” çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmada, engellerin ortadan kaldırılabilmesi için iş birliği içinde yapılması gereken çalışmalara dikkat çekildi.

ASÜ’nün, engellilerin de özel olarak tercih ettiği bir üniversite olmasını istediklerini, bu manada titiz biçimde çalıştıklarını söyleyen Rektör Şahin, gerek fiziki gerekse eğitim ve sosyo-kültürel alanda pek çok düzenlemenin hayata geçtiğini belirtti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri” çerçevesinde ASÜ’nün 29 bayrak ödülü alarak Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Rektör Şahin, “Her zaman söylediğimiz gibi, biz ödül almak için değil zaten ödevimiz olduğu için engelsiz kampüs çalışmalarını sürdürüyoruz. Ödüller, yapıp ettiğimiz işlerin bir karşılığı olarak geliyor. Biz samimi biçimde gayret gösteriyoruz. Bu yıl Türkiye birincisi olan üniversitemiz geçen yıl da ikinci olmuştu” dedi.

“Bahar döneminde hep birlikte golbol oynayacağız”

Düzenlenen programın, Kasım Ayının ilk günlerinde Golbol Milli Takımının antrenmanını ziyarette şekillendiğini hatırlatan Rektör Prof. Şahin, bahar döneminde, kampüs içinde kurulacak takımlarla milli sporcuların ortak golbol maçları yapacaklarını söyledi. Bu maçlardaki temel hedeflerinin takımların birbirini yenmesi değil engellilerle ilgili çalışma alanlarına dikkat çekmek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şahin, “Biz gençlerimizle bir golbol müsabakasında beraber olduk. Şimdi kendi hikâyelerini anlatacaklar. Onları tanımaktan dolayı çok mutluyuz. Yaptıkları sporda çok önemli başarılar elde ediyorlar ve bizleri gururlandırıyorlar. Kendilerine kısa süre sonra yapılacak şampiyonada da başarılar diliyoruz” diye konuştu.

“Eğitsel, fiziksel ve sosyal alanda çalışmalar var”

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Araştırma Görevlisi Cahit Şahin de törende kısa bir konuşma yaptı ve ASÜ’de engellerin ortadan kaldırılmasına dair yapılan çalışmaları anlattı. Kampüs içinde engelli öğrencilerin tamamına eğitsel, fiziksel ve sosyal olarak bağımsız bir hayat sürebilmeleri için gerekli ortamı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Cahit Şahin, “Bu çerçevede kendimize akademik, fiziksel ve sosyal erişilebilirlik hedefleri belirledik. ‘Her bireyin ve öğrencinin eğitim hakkı vardır’ ilkesinden yola çıkarak tüm öğrencilerimizin aynı düzeyde ve aynı ortamda eğitim alınmasını hedefliyoruz. Hiç kimsenin özel durumundan dolayı mağdur olmamasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hissedilebilir yüzey çalışmaları ulaşımı kolaylaştırdı”

Fiziki erişilebilirlik çerçevesinde çok ciddi düzenlemeler yapıldığını ve her geçen gün bu alanda daha iyi bir noktaya geldiklerini vurgulayan Cahit Şahin, “Kampüsteki hissedilebilir yüzeyler sayesinde öğrenciler istedikleri alana erişebiliyor. Merdiven başlarında siyah bant uygulaması yaptık. Engelli öğrencilerimiz için asansörlerimiz var. Tüm bunların ötesinde biz, engelli öğrencilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Her eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize oryantasyon programımızı düzenliyoruz” dedi. Eğitimdeki erişilebilirlik çalışmalarını da izah eden Rektör Şahin, şöyle devam etti: “Engelli öğrencilerimizin bilgiye, yaşıtları ile aynı anda, aynı düzende ve aynı oranda erişebilmesini sağlamak en temel hedefimiz. Yönetmelikleri genişlettik, sınav biçimlerini düzenledik, kütüphaneyi geliştirdik.”

“Türkiye’de engelli olmak çok da kolay değil”

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Golbol A Milli Takım Kaptanı Hüseyin Alkan, kendi hikâyesi üzerinden eğitimle ve sporla tanışma sürecini anlattı. Engelli olmanın bu ülkede çok da kolay olmadığını ancak bilinç düzeyinin yükselmesi ile engellerin ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu dile getiren Alkan, altı yaşında sağ, 18 yaşında da sol gözünü kaybettiğini belirtti. İlkokul beşinci sınıfa kadar okuduktan sonra 18 yaşına kadar eğitim hayatından uzak kaldığını, o dönem duyarlı bir öğretmeni aracılığıyla eğitim-öğretimle yeniden tanıştığını kaydeden Kaptan, “18 yaşında altıncı sınıfa başlamak imkânsız gibi görünüyor. Ancak Erzurum Görme Engelliler Okulu Müdürümüzün desteği ile bunu başardım ve hayat benim için yeniden başladı” şeklinde konuştu.

“Hedef 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına katılabilmek”

Sporun ve eğitimin her insanda olduğu gibi engelli bireylerin üzerinde de çok olumlu etkileri olduğunu anlatan Hüseyin Alkan, “Golbol sporu ile tanıştıktan sonra başka bir ufuk ortaya çıktı. Bu spor dalında çok önemli başarılar elde ettik. 2012 yılında ülkemiz ilk kez bu alanda bronz madalya kazandı. Biz, hem Cumhuriyet tarihinde bir ilki başardık hem de engelli bireylerin bu alanda büyük başarılar elde edebileceğini kanıtlamış olduk. Bunun ötesinde üç farklı paralimpik oyunlarına katılıyoruz. Bu da ülkemiz açısından bir ilk. Şu anda da 2024 Paris Paralimpik Oyunları için bir hafta sonra Portekiz’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Aksaray’da olmaktan büyük keyif duyuyoruz” diye konuştu.

Kasım ayı başlarında Rektör Şahin’in antrenman ziyaretinde “Dur Leyla” isimli bir türküyü seslendiren milli sporcu Tuncay Karakaya, düzenlenen etkinlikte sahneye çıktı ve mini bir dinleti sundu. Belge takdimlerinin ardından ASÜ’lüler milli takıma bir sürpriz yaptı ve “Bir Oluruz Yolunda” isimli şarkıyı söyledi.