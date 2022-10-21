Gölbaşı Belediyesi’nin çiftçilere vereceği yüzde 100 hibeli buğday desteğinin kuraları çekildi.

Gölbaşı Belediyesi’nin çiftçilere vereceği yüzde 100 hibeli buğday desteğinin kuraları çekildi.

Gölbaşı Belediyesi, ilçede yaşanan kuraklık sebebiyle çiftçilerin mağdur olmaması için başlattığı yüzde 100 hibeli buğday desteğine devam ediyor. Gölbaşı’nda ikamet eden ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticiler arasında noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen kura çekimine Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. İnternetten başvuru yapan bin 376 çiftçi arasından noter huzurunda ve mahalle bazında kayıtlı üretici sayısına göre tespit edilen kontenjana göre yapılan dijital çekiliş ile 500 çiftçi belirlendi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye olarak üreticilerin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah bereketli kılsın, birimizi bin yapsın. Ekilen her bir tohumun vatanımıza, milletimize ve çiftçimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ederim. Tarım ve hayvancılık konusunda ülke tarımına yön verecek projelere hayat vereceğiz” dedi.