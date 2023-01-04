Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol onarım çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol onarım çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Mimar Sinan Mahallesi’nde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Gölbaşı Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında çalışmalar gerçekleştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Hem bizim tespitlerimiz hem de halkımızdan gelen talepler doğrultusunda ilçemizde ihtiyaç duyulan yolların bakım ve onarımını yapıyoruz" dedi.