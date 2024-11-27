Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, yayaların trafik kurallarına uymaları trafik eğitimi düzenlendi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından organize edilen eğitim, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi. Eğitimde, yayalara yönelik çeşitli konular ele alındı. Eğitim kapsamında, trafik kazalarının sebepleri, trafik kuralları, trafik ve çevre bilinci, genel güvenlik önlemleri ve yaya geçidi kullanımı gibi temel konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, yayaların trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının artırılmasının, kazaların önlenmesinde kritik rol oynadığını belirterek, bu tür eğitimlerin devam edeceğini vurguladı. Eğitim sırasında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.