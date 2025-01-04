Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere yüzde 70 hibeli sera desteği verildi.

Yüzde 70 hibe desteğiyle kurulan bin metrekarelik modern seralar, üç üreticiye teslim edilerek, bölgedeki tarımsal üretimin modernizasyonu hedeflendi.

Projede seraların enerji ihtiyacını karşılamak için 2.2 kW kapasiteli güneş panelleri kuruldu. Ayrıca sulama ve gübreleme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 2 hp gücünde su dalgıcı, 100 litrelik gübreleme tankı, 1 tonluk su tankı ve basınçlı sulama sistemleri sağlandı. Bu altyapı sayesinde üreticiler, sürdürülebilir ve verimli tarım uygulamalarını hayata geçirme fırsatı buldu.

Seraları teslim alan üreticiler, modern donanımlar sayesinde daha kaliteli ve rekabetçi ürünler yetiştirebileceklerini ifade etti. Projeyi yürüten yetkililer, benzer desteklerin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini ve bölgedeki tarım faaliyetlerini modernize etmek için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.