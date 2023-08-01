Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, ülke turizmine katkı sağlayacağı düşünülen Tulumtaş Mağarası vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, ilçedeki Tulumtaş Mağarasını hizmete açtı. 1992 yılında Ankara Çevre Yolu inşası için işletilen taş ocağında yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası, Gölbaşı Belediyesi’nin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda turizme kazandırıldı. Mağaranın giriş ücretinin yetişkinler için 30 Türk Lirası, öğrenciler için ise 15 Türk Lirası olması, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile 0-6 yaş arası çocuklar Tulumtaş Mağarası’nı ücretsiz gezebilmesi kararı alındı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “1992 yılında gün yüzüne çıkan Tulumtaş Mağaramızı turizme kazandırmak için tüm gücümüzle çalıştık. Oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanan böylesine önemli bir mağaranın Gölbaşı’nda bulunuyor olması bizim için çok kıymetli. Uluslararası Bilardo Kompleksi’mizde düzenlenen Dünya Şampiyonlarında olduğu gibi Tulumtaş Mağaramızı gezmek için de dünyanın her yerinden gelecek turistleri Gölbaşı’mızda ağırlamayı bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir kararlılıkla ve azimle “100. Yılın Model Kenti” olma yolunda, Gölbaşı’nı bir marka olarak dünyaya duyurma çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadeleri kullandı.

Ziyarete açıldığı ilk gün Tulumtaş Mağarası’na ilgi gösteren vatandaşlar, içerdeki doğal görüntüyü ve temiz havayı oldukça beğenerek böyle bir kültürel mirası ilçeyi kazandırdıkları için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek, Hacılar ve Tulumtaş Köyleri arasında, Karayatak Mevkii’nde bulunan Tulumtaş Mağarası, yatay bir mağara özelliği gösteriyor.

Permiyen dönemine ait kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Tulumtaş Mağarası, rekristalize kireçtaşından oluşuyor. Mağaranın içinde, farklı bölümlerde ve farklı yoğunluklarda sarkıtlar, dikitler, akmataşlar ve kenartaşlar bulunuyor. Ankara çevresinin karst açısından diğer bölgelere göre daha fakir olması, Tulumtaş Mağarasını daha değerli bir mağara olarak öne çıkarıyor.

Okyanus kalıntıları içeriyor

Mağaradan alınan toprak örneklerinin Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu öncülüğünde incelenmesi sonucu Tulumtaş Mağarası’nın okyanus kalıntıları içerdiği ortaya çıkarıldı. Kadıoğlu, alınan örnekler üzerinde yaptıkları çalışmalarda krom, nikel ve kobalt değerlerinin oldukça yüksek çıkmasının, Tulumtaş mağarasının doğrudan okyanus kabuğundaki taşlarla ilişkili olduğunu söyledi.

1 Ağustos’ta ziyarete açılan mağara, 5 Ağustos Cumartesi dâhil olmak üzere tüm vatandaşlar için ücretsiz olacak.