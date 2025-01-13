Gölbaşı Belediyesi, Sukesen Deresi’nde iyileştirme ve ıslah çalışmalarına yeniden başlıyor.

Gölbaşı Belediyesi, şehir merkezinden geçen ve Mogan Gölü’nü besleyen en önemli dere olma özelliğine sahip Sukesen Deresi’nde iyileştirme ve ıslah çalışmalarına yeniden başlıyor. Proje kapsamında sosyal alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları Gölbaşı’na kazandırılırken, ilçe içerisindeki kötü koku giderilecek ve Mogan Gölü’yle temizlenmiş su buluşacak.

Yakup Odabaşı’nın Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevine gelmesiyle ilçede başlayan yeşil dönüşüm projeleri devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi, ilçede yıllardır gündeme gelen ancak bir türlü tamamlanamayan Sukesen Deresi’nin ıslah edilmesi için, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’yle (ASKİ) birlikte çalışmalara başladı. Bu projeyle, Sukesen Deresi’nin Mogan Gölü’ne kirlilik taşıyan en büyük etkenlerden biri olmasının önüne geçilecek ve şehir içindeki kötü kokunun kaynağı ortadan kaldırılacak.

Islah projesi kapsamında 200 bin metrekare alan oluşturulacak. Bu alan, çevresel sürdürülebilirliği destekleyerek hem Gölbaşı halkı için yeşil alan ihtiyacını karşılayacak hem de dere çevresindeki ekosistemi iyileştirecek.

Köprüler, sosyal alanlar, bisiklet yürüyüş yolları yapılacak

Projede, iki mahalleyi birbirine bağlayacak araç ve yaya geçişine uygun bir köprü inşa edilecek. Bu bağlantı hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de sosyal yaşamı canlandıracak. Dere boyunca 4 kilometrelik bisiklet, koşu ve yürüyüş yolu inşa edilecek. Böylece vatandaşlar doğayla iç içe spor yapma imkânı bulacak. Bölgede ibadet alanları da yer alacak.

Çevre dostu uygulamalar

Projede yer alan terslik bendi ve çökeltim havuzları, Mogan Gölü’ne temiz su akışını sağlayarak gölün ekosistemine olumlu katkı sunacak. Proje kapsamında, güneş enerjili otopark sistemi devreye alınarak çevre dostu enerji çözümleri hayata geçirilecek.

“İlçemize nefes aldıracak büyüklükte bir projeyi hayata geçireceğiz”

Projeyle ilgili yaptığı açıklamada Sukesen Deresi’nin ıslahının, sadece çevre düzenlemesi değil, Mogan Gölü’nü ve çevresini korumak amacıyla da yapıldığını belirten Yakup Odabaşı, “Mogan Gölü, ilçemizin doğal güzelliklerinin en kıymetli parçalarından biri. Bu gölü korumak, gelecek nesillere borcumuz olduğu kadar, çevre bilincimizi ve sorumluluğumuzu da yansıtıyor. Bu projeyle birlikte dere boyunca oluşturacağımız bisiklet yolları, yürüyüş parkurları ve yeşil alanlarla hemşerilerimizin sosyal yaşamını canlandırmayı hedefliyoruz. İki mahalleyi birbirine bağlayacak köprüler, ulaşımı kolaylaştıracak ve halkımıza rahatlık sunacak. Terslik bendi ve çökeltim havuzlarıyla temiz su akışı sağlayarak Mogan Gölü’nü kirlilikten arındıracağız. Güneş enerjili otopark sistemimizle enerji verimliliğini artıracak, ilçemize nefes aldıracak büyüklükte bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu proje, Gölbaşı’na nefes aldıracak büyük bir yeşil alan kazandıracağız. Hem çevreyi koruyacağız hem de halkımız için sağlıklı ve keyifli yaşam alanları oluşturacağız. Projenin bu sene sonu itibarıyla bitmesini planlıyoruz. Gölbaşı’nı daha yaşanabilir, modern ve çevre dostu bir şehir haline getirme hedefimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüze ve ASKİ’ye teşekkür ederim” diye konuştu.